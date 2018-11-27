Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Artık konuşmayacağım!
Üst üste 4. kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bundan sonra herhangi bir şey söylemeyeceğim" dedi.27 Kasım 2018 Salı 17:50
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Üst üste 4. kez PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Kulübü Başkanı, TRT Spor'a konuştu.
Cengiz, "Ben söyleyeceğim her şeyi statta söyledim. Böyle bir karar bekliyordum. Bundan sonra herhangi bir şey söylemeyeceğim. Her şeyi zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ