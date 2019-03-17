Galatasaray, Başakşehir’in puan kaybetmesini affetmedi Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir’in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü.

Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir’in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü. Böylece sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler arasındaki puan farkı 6’ya düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 2-0’dan gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 52’ye yükselti. Lig lideri M. Başakşehir’in Kayserispor deplasmanında berabere kalmasını iyi değerlendiren Aslan, aradaki puan farkını da 6’ya indirdi. Ligde 26 hafta geride kalırken Başakşehir’in 58, Galatasaray’ın 52 puanı bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.