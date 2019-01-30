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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Boluspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı takım, gözünü lige çevirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda 21 yaş altı takımına karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Boluspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  1. antrenman
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig

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