Galatasaray aradığı stoperi TFF 1.Lig'de buldu! İşte o isim
Genç yetenekleri kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'da top koşturan Cenk Özkaçar'ı yakın takibe aldı.
Galatasaray’da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar’ı listesine aldı.
1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray’ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir’in devrede olduğu iddia edildi.