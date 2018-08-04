0553 313 94 23

Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da buldu! Valencia'da forma giyen...

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'a kanca attı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da buldu! Valencia'da forma giyen...

Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cim Bom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak.

Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.

İSPANYA'DAN AYRILACAK

G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.

2020'YE KADAR VALENCİA'DA

Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor

TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI

Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.

(Takvim)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
  1. Galatasaray
  2. Valencia
  3. La Liga
  4. Ezequiel Garay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı
    1. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    2. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    3. İkisinden biri sahtekar!
    4. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    6. Beykoz Riva'da can pazarı!
    7. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    8. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    11. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    12. Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da..
    13. Yerine dikilen ayağı, 10 ay sonra..
    14. Karar verildi! Süper Lig maçlarına o..
    15. FETÖ gitti PKK eriyor
    16. İçişleri Bakanlığı açıkladı:..
    17. Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı..
    18. Fenerbahçe'de Valbuena krizi..
    19. Terör örgütleriyle mücadele eden..
    20. Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor!..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları