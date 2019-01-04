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Galatasaray aradığı stoperi buldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor

Serdar Aziz ile yolların ayrılmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'a kanca attı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:51
Galatasaray aradığı stoperi buldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.

Kjaer bombası!

Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

Sevilla'da da ikinci sezonunu geçiren Danimarkalı, bu süreçte 45 maçta forma giydi. Kjare bu maçlarda 3 gol atarken 7 de sarı kart gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:51
  1. Galatasaray
  2. Simon Kjaer
  3. Fenerbahçe
  4. Sevilla
  5. Serdar Aziz

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