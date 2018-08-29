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Galatasaray aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mevlüt Erdinç'e kanca attı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:40
Galatasaray aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu!

G.SARAY’DA Gomis’in Al Hilal’e transferinin ardından yönetim golcü arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir’den Mevlüt Erdinç, Sarı-Kırmızılı takıma önerildi. Yabancı santrforun dışında ayrıca yerli forvet takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim’e, Mevlüt Erdinç ismi sunuldu. Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mevlüt’ün de Başakşehir’den ayrılmaya sıcak baktığı iletildi. 

PEKTEMEK DE LİSTEDE

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Mevlüt Erdinç’i onaylarsa Galatasaray Kulübü hiç vakit kaybetmeden Başakşehir ile masaya oturacak. Öte yandan Fatih Terim’in yerli forvet takviyesi isteği üzerine Mevlüt Erdinç dışında Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cim-Bom’un Mustafa için nabız yokladığını söylemişti.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:40
  1. Galatasaray
  2. Mevlüt Erdinç
  3. Medipol Başakşehir
  4. Süper Lig
  5. Başakşehir

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