Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu! 44 maçta 13 gol...

FFP nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Wesley için uçuk bir teklif yaptığı iddia edildi.

İtalya'dan Corriere dello Sport tarafından; Lazio'nun da transfer listesinde yer alan Wesley için Galatasaray'ın Club Brugge'a 12 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın Wesley'i Şampiyonlar Ligi'nde oynamakla ikna ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Club Brugge forması giyen 1.91 boyundaki 21 yaşındaki dev golcü Wesley, geride kalan sezonda takımıyla çıktığı 44 maçta 13 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.