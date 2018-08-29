Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu Nigel Hayes ile bir yıllığına anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamada 2.03 boyundaki uzun forvet ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.





Oyuncuyla ilgili resmi sitedeki tanıtım yazısı şöyle;



16 Aralık 1994 tarihinde Amerika’nın Ohio eyaletinde doğan Nigel Hayes, 2.03 boyunda ve uzun forvet pozisyonunda forma giyiyor.



Kolej kariyerine Wisconsin’de başlayan Hayes, 2013-2017 yılları arasında 150 maçta parkeye çıkarak ortalama 29,6 dakika süre aldı. NCAA kariyerinde 12,4 sayı ortalaması yakalayan Birleşik Amerikalı oyuncu New York Knicks tarafından 2017 NBA Yaz Ligi’ne davet edildi. Normal sezonun büyük bir kısmını ise NBA G Ligi takımlarından Westchester Knicks’te geçirdi.



19 Ocak 2018 tarihinde Los Angeles Lakers ile iki kez 10 günlük sözleşme imzalayan Nigel Hayes, Lakers forması ile iki maça çıkarak ortalama 5,5 dakika süre aldı. Mart ayında ise Toronto Raptors ile de iki kez 10’ar günlük kontrat imzalayan Birleşik Amerikalı uzun forvet Toronto formasıyla da iki kez parkeye çıktı ve ortalama 3,3 dakika süre aldı. Hayes sezon sonu ise yeniden Westchester Knicks takımına döndü.



2017-2018 sezonunun sonlarına doğru Sacramento Kings ile imzalayan Nigel Hayes, takımı ile beş kez parkeye çıktı ve ortalama 21 dakika süre aldı. Hayes bu beş maçta ise 3,6 sayı ve 4,4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Oyuncumuza Galatasaray’a hoş geldin der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz.