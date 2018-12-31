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Galatasaray 2018'de 21. şampiyonluğuna ulaştı

- Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2018 yılında Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak toplamda 21. kez bu başarıyı elde etti- Galatasaray, 2018'de 4 kulvarda 48 resmi maça çıkarken, 26 galibiyet, 10 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı takım, grubu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitti- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 2018'de kupa hedefini gerçekleştiremedi

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:37
Galatasaray 2018'de 21. şampiyonluğuna ulaştı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray, futbolda 2018'de Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde 2017-2018 sezonunu 75 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 21. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında ise beklentinin altında kaldı. Ligdeki 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı ve devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, averajla 5. sırada girdi.


- 2018 performansı


Sarı-kırmızılı ekip, 2018'de çıktığı 48 resmi maçta 26 galibiyet, 10 beraberlik alırken, 12 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 49 gol gördü.

Galatasaray, bu yıl içinde Süper Lig'de yaptığı 34 maçın 21'ini kazandı. 6 mücadeleyi beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 7 maçta mağlup oldu. Ligde 68 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 32 gol yedi.

2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik alırken, 4 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"nde 5 gol atan Galatasaray, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maça çıkan Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Kupada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 8 golü ise engelleyemedi.

Galatasaray'ın TFF Süper Kupa'da yaptığı tek maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 2018 yılı içinde kulvarlara göre yaptığı maç sayıları ve performansı şöyle:

OrganizasyonMaç G B M A Y
Süper Lig 34 21 6 7 68 32
UEFA Şampiyonlar Ligi 6 1 1 4 5 8
Türkiye Kupası 7 4 2 1 14 8
TFF Süper Kupa 1 - 1 - 1 1
TOPLAM 48 26 10 12 88 49


- UEFA Şampiyonlar Ligi performansı


Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.

"Devler Ligi"nde D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaştı.

Grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, 3. sırayı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


- Türkiye Kupası ve Süper Kupa


Galatasaray, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nda ve TFF Süper Kupa'da istediğini alamadı.

Türkiye Kupası'nda geçen sezonun ikinci devresinde yarı finalde elenen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise 5. turu geçerek son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray'ın TFF Süper Kupa'da ise Akhisarspor ile oynadığı maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında kupayı rakibine kaptırdı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:37
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. TFF Süper Kupa
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi
  7. Ziraat Türkiye Kupası

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