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Ekonomi

Galataport İstanbul’a uluslararası ödül

Karaköy sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunacak olan Galataport İstanbul, uluslararası ödülleri toplamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:47:00 -
Galataport İstanbul’a uluslararası ödül

Bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri’nde, “Pandemi Sürecinde En Yüksek Performans/Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” dalındaki ödülün kazananı, Galataport İstanbul oldu. Galataport İstanbul, ödülü; pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile Kovid-19’a karşı hassasiyetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldı.

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