Galataport İstanbul ‘Türkiye Markası’ ödülünün sahibi oldu

Galataport İstanbul, misafirlerini ağırlamaya başlamasının ikinci yılında TÜHİD tarafından verilen Altın Pusula Ödülleri’nde ‘Türkiye Markası’ ödülünü kazandı. Her sene 21 kategoride dağıtılan Altın Pusula Ödülleri’nde Türkiye Markası ödülü, projelerin ülkeye kültürel açıdan ve değerler bakımından olumlu katkısının ölçümlenmesiyle veriliyor. Türkiye’deki iletişim çalışmaları Hill + Knowlton Strategies tarafından yürütülen Galataport İstanbul, yurt dışı iletişim çalışmalarında ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yakın temasta çalışıyor.

“Galataport İstanbul, yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandı”

Galataport İstanbul adına ödülü alan Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali şunları söyledi: “Galataport İstanbul, dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali, limana gemi yanaştığında geçici bir gümrük alanı yaratan ve gemi ayrıldıktan sonra kıyı şeridini serbest bırakan benzersiz kapak sistemi, şehirle bütünleşen düşük katlı mimarisi ve kapsamlı restorasyon projelerinin yanı sıra, kültür, sanat, gastronomi ve alışveriş alanlarındaki yenilikçi yaklaşımları sayesinde yurtdışında da büyük bir ilgiyle karşılandı. Yılda 14 milyon misafiri ağırlayan Galataport İstanbul, aynı zamanda yabancı devlet başkanlarının, misyon temsilcilerinin, uluslararası basın mensuplarının, dünyanın önde gelen seyahat profesyonellerinin incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği bir destinasyon haline de geldi. Dünyanın önde gelen yabancı kanal ve yayınlarında geniş yer aldı. Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün en prestijli ödül platformu Seatrade Cruise Awards’ta küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle ‘Yılın Limanı’ ödülünü alırken, dünyadaki 11. lokasyonunu Galataport İstanbul’da hayata geçiren The Peninsula Istanbul, küresel acenta ağı Virtuoso tarafından 2023 yılında dünyanın “En İyi Yeni Oteli” seçildi.

Türkiye ve İstanbul’un yurt dışındaki tanıtımına yönelik çalışmalarımız, Altın Pusula ‘Türkiye Markası’ ödülü ile taçlanmış oldu. Bu başarının arkasında inovasyon ve yaratıcılığın yanı sıra, Türkiye’nin tanıtımı için güçlerini birleştiren tüm paydaşlarla beraber güçlü bir ekip çalışması var. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ‘Türkiye Markası’ ödülünü almak bizleri çok gururlandırdı. Galataport İstanbul’u bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine teşekkür ederiz.”

İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı

Galataport İstanbul, uluslararası platformda benzer yatırımlara örnek teşkil ediyor. İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, dünyanın ilk yer altı terminali sayesinde 19. yy’ın sonundan bu yana erişime kapalı olan Boğaz’ın 1.2 km’lik sahil şeridindeki tarihi liman sahasını; asıl fonksiyonunu, kültürel zenginliğini ve tarihi mirasını koruyarak şehre geri kazandırdı. Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul kruvaziyer limanı ise Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek, bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Kültürleri buluşturan bir mahalle

Şehrin tarihi limanını hareketli bir gastronomi, kültür sanat ve alışveriş mahallesine dönüştüren Galataport İstanbul, Ekim 2021’den bu yana İstanbul’un favori buluşma noktalarından biri haline geldi. Şehre kruvaziyer gemiler ile gelen turistlerin de ilk uğrak noktası olan Galataport İstanbul, Boğaz kenarında deneyim ve tasarım odaklı alışveriş keyfi sunması, lokal tatları ve dünya lezzetlerini bir arada bulundurması, herkese açık kültür sanat etkinlikleri ve Türkiye’nin iki önemli sanat müzesi ile farklı kitleleri aynı alanda buluşturuyor.

Tarihi mirasa sahip çıkıyor

Galataport İstanbul'un tarihi yapıları titiz bir restorasyon sürecinden geçerek yeniden şehre kazandırıldı. Peyzaj düzenlemesi ile hayata geçirilen, şimdiki adıyla Saat Kulesi Meydanı, tarihi Tophane Meydanı’nın merkezinde yer alıyor. Galataport İstanbul’un bir diğer simge yapısı, tarihi 1848’e uzanan Tarihi Tophane Saat Kulesi, çok özel bir teknikle yerinden kaldırılarak restore edildi. Rıhtımın en eski binası olan Paket Postanesi (1911) şehre yeniden kazandırılarak projenin simgelerinden biri haline geldi. Sahanın diğer üç tescilli binası; Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han, hassas bir restorasyon süreci sonrasında The Peninsula Istanbul’a ev sahipliği yapmaya başladı.

Dünya çapında pek çok ödüle layık görüldü

Galataport İstanbul, yapım sürecinden başlamak üzere yurtdışından pek çok önemli ödülü Türkiye’ye getirdi. Sektörün en prestijli ödül platformu Seatrade Cruise Awards’ta küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle ‘Yılın Limanı’ kategorisinde ödülünü alan Galataport İstanbul; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ile LEED Platin sertifikalı Türkiye'nin en büyük projesi, Avrupa'nın ise en büyük ikinci projesi oldu. MedCruise Birliği tarafından Çevresel Sorumluluk Ödülü’ne ve “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülüne layık görülen Galataport İstanbul, yer altı sarnıçlarından esinlenilerek tasarlanan, dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali ile de Red Dot tasarım ödülünü aldı. Dünyada sadece seçkin lokasyonları seçen The Peninsula markasının 11. oteli The Peninsula Istanbul, deneyimsel seyahat konusunda uzmanlaşmış lider küresel acente ağı Virtuoso tarafından 2023 yılının 'En İyi Yeni Oteli' ödülünü aldı. Yurtdışı iletişim çalışmaları kapsamında CNN, PBS, TIME, Time Out, Architecture Digest, WSJ, Forbes, The Telegraph, Travel&Leisure, Conde Nast Traveler gibi önde gelen mecralarda yer alarak ülke tanıtımına katkı sağlayan Galataport İstanbul, dünyada görülmesi gereken yerler listelerine girdi.

Galataport İstanbul’un önümüzdeki yıllarda 7 milyonu yabancı olmak üzere, yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Kruvaziyer gemileri ile ise mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun Galataport İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor.