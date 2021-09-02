Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı! Tepki çeken Youtuber hakkında karar
Sosyal medyada beğeni almak için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sosyal medyada beğeni almak için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Youtuber tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlayan ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında gözaltına alınan Y.E.Ö.'nün karakolda ifadesi alındı.
Y.E.Ö., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Daha önce metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Y.E.Ö., Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamıştı.
Y.E.Ö. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında gözaltına alınmıştı.