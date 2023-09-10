Gafleti, ihaneti yeni fark etmişler! İYİ Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na 'tepki'
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "sivillere orantısız güç kullandığı" iftirası atmasına tepki yağdı.
CHP'li Tanrıkulu TV 100 canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.
Tanrıkulu yayında FETÖ ve PKK ağzı kullandı.
Şanlı ordumuza, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" iftirasını atan Tanrıkulu'nun sözleri infiale sebep oldu.
TV 100 canlı yayınında konuşan İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, 6'lı masadayken sözde fark etmedikleri ihaneti masa dağıldıktan sonra gündeme geitrdi.
İP'li Erel, CHP'li Tanrıkulu'nun sözlerini şöyle değerlendirdi:
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"Herkesin saygı duyduğu, sevgi duyduğu ve ona hürmet ettiği askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir, bunun olmaması lazım."