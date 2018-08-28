Gadiri hum bayramı nedir?

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Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

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GADİRİ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib’i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum’u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18’inde “Gadir-i Hum Bayramı” kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi’nin yıl dönümüdür. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Peygamber Efendimiz'in son haccında yaptığı Veda Haccı konuşmasını burada yaptığı söylenmektedir.