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Gadiri hum bayramı nedir?

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28 Ağustos 2018 Salı 19:02
Gadiri hum bayramı nedir?

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Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadiri Hum Bayramı'nda neler yapılır? Gadiri Hum Bayramı nasıl kutlanır?

GADİRİ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib’i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum’u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18’inde “Gadir-i Hum Bayramı” kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi’nin yıl dönümüdür. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Peygamber Efendimiz'in son haccında yaptığı Veda Haccı konuşmasını burada yaptığı söylenmektedir.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:02
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