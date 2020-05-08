GABORAS İstanbul’un değeri menkulleşerek korunabilir

2016 sonunda İstanbul’daki toplam 5.2 milyar metrekarelik arsanın değerinin 2 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Altun, şöyle konuştu: “Tabii 4 senede dolar, TL karşısında değerlendi. İstanbul bu dolarizasyon kaybını ancak yüzde 30’unu telafi edebildi. Ama piyasaların dip algısından itibaren ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Daha önce benzer dönem verilerine baktığımızda dönüşün büyük olacağını görüyoruz. Corona virüsü (Covid-19) sonrası bu nedenle çok önem kazanmış durumda. Bu durum gayrimenkulün menkulleşmesi adına çok büyük bir fırsat.”

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Covid-19’la birlikte dünyanın ekonomik durgunlukla karşı karşıya kaldığını anlatan Altun, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaynağın gayrimenkul sektörünün içerisinde yatan menkulleşebilecek potansiyel güçte olduğunu vurguladı.