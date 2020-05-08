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Ekonomi

GABORAS İstanbul’un değeri menkulleşerek korunabilir

Gayrimenkul portföy ve varlık yönetim şirketi GABORAS tarafından İstanbul’la ilgili önemli tespitlerde bulunuldu. Şirketin genel müdürü Kurtuluş Altun, İstanbul’un arsa değerinin TL üzerinden artsa da döviz bazında düştüğünü dile getirerek, “Metropolün kıymeti ancak gayrimenkul sektörünün menkulleştirilmesiye korunabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:30:00 -
GABORAS İstanbul’un değeri menkulleşerek korunabilir

2016 sonunda İstanbul’daki toplam 5.2 milyar metrekarelik arsanın değerinin 2 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Altun, şöyle konuştu: “Tabii 4 senede dolar, TL karşısında değerlendi. İstanbul bu dolarizasyon kaybını ancak yüzde 30’unu telafi edebildi. Ama piyasaların dip algısından itibaren ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Daha önce benzer dönem verilerine baktığımızda dönüşün büyük olacağını görüyoruz. Corona virüsü (Covid-19) sonrası bu nedenle çok önem kazanmış durumda. Bu durum gayrimenkulün menkulleşmesi adına çok büyük bir fırsat.”

Kaynak burada

Covid-19’la birlikte dünyanın ekonomik durgunlukla karşı karşıya kaldığını anlatan Altun, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaynağın gayrimenkul sektörünün içerisinde yatan menkulleşebilecek potansiyel güçte olduğunu vurguladı.

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