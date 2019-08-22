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G7'de, 'Rusya' sorunu!

Rusya’nın 2014’te Kırım’ın ilhakı sonrası ihraç edildiği G7’ye 8’inci üye olarak yeniden geri dönmesi konusu, grubun 'ağır topları'nı böldü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
G7'de, 'Rusya' sorunu!

Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin oluşturduğu G7 grubunda, 'Rusya kriz'i yaşanıyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrası ihraç edildiği G7'ye 8'inci üye olarak yeniden geri dönmesi konusu, grubun ''ağır topları''nı böldü. ABD ve Fransa'nın girişimi ve isteğiyle gündeme gelen ''Rusya'nın dönüşü'' projesi, hafta sonunda Fransa'da yaşılacak G7 zirvesinin resmi gündemine bile henüz taşınmamışken, ''karşı çıkanlar'' görüş beyan etmeye başladı. 

Bu konuda ''açık itiraz'' Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Angelina Merkel, İngiliz meslektaşı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın G7'ye dönmesine karşı olduğunu açıkladı.  

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'daki durum nedeniyle G7'den çıkarıldığını, bu konuda Minsk Barış Süresi'nde ilerleme sağlanması durumunda üyeliğe dönüşün mümkün olabileceğini söyledi. Merkel, ''Eğer bu konuda başarı elde edersek elbette durum farklı olacaktır. Şu an itibarıyla Minsk sürecinde kayda değer bir ilerleme yok'' dedi. 

Boris Johnson ise daha sert ifadeler kullanarak, Rusya'nın sadece Ukrayna'daki krizden sorumlu olmadığını, ''İngiltere topraklarında kimyasal silah kullandığını'', sadece Ukrayna'da değil başka yerlerde de istikrarı bozacak provokasyonlara yöneldiğini iddia ederek, Merkel'in Rusya'nın dönüşüne karşı olduğu açıklamasına ''tümüyle katıldığını'' söyledi.

Bu durumda G7 zirvesinde Rusya'nın yine ana gündem maddesi olacağı ama, G7'ye dönüşü konusunun sert tartışmaları beraberinde getireceği sanılıyor. 

Moskova'nın resmi görüşünü dün erken saatlerde açıklayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ve Fransa'yı kast ederek, "Şu an iki ülkenin görüşünü biliyoruz. G7'de yedi ülke var. Diğerlerinin de görüşünü bilmemiz lazım" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu teklifin Moskova'ya resmi kanallardan yapılması gerektiğini söyledi. Şu an konunun belirsiz olduğunu belirten Rus diplomat, "Eğer G7 kendini ciddi bir formatta görüyorsa, bu konu profesyonel alana taşınmalı" dedi. 

Bu yıl 45'inc zirvesini yapacak olan G7'de ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada,Fransa ve Japonya bulunuyor. Rusya'nın 1998'de katılımı ile G8 formatına geçilmiş, 2014 krizi ile tekrar G7'ye dönülmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
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