G7'de ilk oturumlar tamamlandı! İşte merak edilen detaylar…

İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı. Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Marshall Planı’na benzer bir plan talep etti. ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma iş birliği anlaşması imzalandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye davetli olarak katılacak.

Dünyanın gözü İtalya’nın Güneydoğusu’nda yer alan Borgo Enyatzya’ya çevrildi. Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya liderleri aynı masada, dünyanın kaderini ele alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de yuvarlak masada yerini aldı ve G7’den taleplerini iletti.

İlk gün yapılan oturumların ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da yaptığı planın tutmadığını söyledi. Ukrayna’ya gerekli yardımların sağlandığını belirtti.

Meloni, “Rus varlıklarından elde edilen ekstra karların kullanılabileceği bir kredi mekanizması sayesinde, yıl sonuna kadar Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık ek mali destek sağlanması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı teyit ediyorum" dedi.

İsrail’in aylardır katliam yaptığı Filistin’de iki devletli çözüm çağrısını da yineleyen Meloni, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması görüşünde.

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G7 liderleri onuruna verilen yemeğe katılmayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile güvenlik anlaşması imzaladı. 10 yıllık savunma iş birliği anlaşmasının ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yapılan anlaşma ile hem Ukrayna hem de NATO’nun savunma zemini için önemi vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bizim amacımız, Ukrayna’nın savunma ve caydırıcılık kapasitesini uzun vadede artırmaktır. Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıklara karşı kendi kendini savunma yeteneğine kavuşmuş olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın barış taahhüdü olduğunu belirten ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında önceden olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna’ya destek verileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bu anlaşma nedeniyle ABD’ye teşekkür etti.

Biden ile güvenlik anlaşması imzalayan Zelenski, öncesinde G7 liderlerine hitap eden bir konuşma yaptı. Bir dizi yaptığı taleplerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’ya karşı 2. Dünya savaşı sonrasında yürürlüğe konan ve ABD kaynaklı olan Marshall Planı’na benzer bir planın hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler” sözlerini kullandı.

Zirvenin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli olarak zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.