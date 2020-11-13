  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı
Ekonomi

G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının ortak açıklamasında, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi dışındaki yaklaşımların durum bazında değerlendirilmesinin gerekebileceği belirtildi - Açıklamada, tüm kreditörlerin söz konusu girişimi tam ve şeffaf bir şekilde uygulaması gerektiği vurgulandı - Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:41:10 -
G20, Kovid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçları için ortak çerçevede anlaştı

WASHINGTON (AA) - G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelerin kamu borçlarının koşullarının iyileştirilmesi için ortak bir çerçeve üzerinde ilk kez anlaştı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, video konferans yoluyla bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 krizinin ölçeği, birçok düşük gelirli ülkedeki önemli borç kırılganlıkları ve kötüleşen görünüm göz önüne alındığında, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi dışındaki yaklaşımların durum bazında değerlendirilmesinin gerekebileceği belirtildi.


- Girişim 30 Haziran 2021'e kadar uzatılacak


Söz konusu girişimin uygun ülkelere maksimum destek sağlanması için yakın koordinasyon içinde uygulanmasına yönelik kararlılığın vurgulandığı açıklamada, "Tüm kreditörler bu girişimi tam ve şeffaf bir şekilde uygulamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada girişime ilişkin sorunların da ele alındığı belirtilerek, ortak bir çerçeve üzerinde anlaşıldığı kaydedildi.

Yeni çerçeve kapsamında, kredi alacaklarını koordine eden Paris Kulübü'nün kurallarının büyük ölçüde kullanılacağı bildirildi.

Bu çerçeveyle kreditörlerin ülkelerle borçlar konusunda müzakere edebileceği, bu müzakereyi yaparken özel sektör kreditörlerine sağlanan şartların kendilerine sağlanmasını talep edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı kaydedildi.


- "Çok önemli bir adım"


Öte yandan Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları olağanüstü toplantısında yaptığı konuşma paylaşıldı.

Söz konusu çerçevenin uluslararası anlamda borçların yeniden yapılandırılması için "çok önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak krizin bitmediğini, borçların ertelenmesi ve yeni finansman aracılığıyla daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Georgieva, ortak çerçevenin özel sektörün katılım olasılığını da artıracağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı
Dünya

Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden ikisinin ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay