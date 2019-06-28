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G-20’de Japon zarafeti! Tayyip Erdoğan: F-35 verilmezse tahkime gideriz

G-20 zirvesi için Japonya’da bulunan Başkan Erdoğan, ABD’nin yaptırım tehdidine karşılık net konuştu: “S-400 meselesini ittifakımız ve stratejik ortaklık çizgisi içinde çözeceğimize inanıyorum. F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz.”

28 Haziran 2019 Cuma 09:05
G-20’de Japon zarafeti! Tayyip Erdoğan: F-35 verilmezse tahkime gideriz

G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon Nikkei gazetesine konuştu. Başkan Erdoğan, “Trump’ı S-400 füzelerinin satın alınması üzerine Türkiye’ye yaptırım uygulamamaya ikna edebilecek misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

Tehdit dili fayda getirmez

Görüşmelerimiz sürüyor. Trump ile G-20’de bu meseleyi detaylı konuşmayı ümit ediyorum. Şimdiye kadar bize yöneltilen endişeleri gidermek için, ortak komisyon kurmak da dahil olmak üzere farklı teklifler sunduk. Süreci rayından çıkarmak ve tehdit dili kullanmak kimseye fayda getirmez. S-400 meselesini ittifakımız ve stratejik ortaklık çizgisi içinde çözeceğimize inanıyorum. F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz.

S-400 güvenlik için şart

Japon Nikkei gazetesine konuşan Erdoğan, “Trump’ı S-400’ler konusunda yaptırım uygulamamaya ikna edebilecek misiniz” şeklindeki soruya, “S-400 hava savunma sisteminin tedarik edilme meselesi, ülkemize yönelik güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir mal ve hizmet alımıdır. Önümüzdeki ay bu sistemi almaya başlayacağız. Zirvede bu konuyu Trump ile detaylı şekilde konuşmayı ümit ediyorum” cevabını verdi.

Batı mültecilere kör

Avrupalı ülkelerin, mülteciler konusunda takındığı gayri vicdani tavrı da eleştiren Erdoğan, “Minik cansız bedenler, annelerin feryatları ve hapishanelerdeki işkence görüntüleri bile birilerini harekete geçirmeye yetmedi. Biz ise hiçbir ayrım gözetmeden bütün mazlumlara kapımızı ve gönlümüzü açtık. BM hesaplamalarına göre bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık” dedi.

NATO’daki önemimizi koruyoruz

“Batı’da, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşıp Rusya’ya yaklaştığı yönünde endişelerin artığına” ilişkin değerlendirmesi sorulan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, 1952’deki üyeliğimizden bu yana NATO’nun önemli bir unsuru olmuştur. Afganistan gibi istikrarın sağlanamadığı birçok bölgede önemli katkılar sağlıyoruz. An itibarıyla NATO’nun birçok misyonunu bilfiil destekliyoruz. Türkiye NATO’daki kritik ve önemli yerini korumaktadır.

Kazanan Türk demokrasisi oldu

23 Haziran İBB Başkanlığı Yenileme Seçimi’nin sonucunu da değerlendiren Erdoğan, seçimlerin yüksek katılımla ve demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu: “Seçimlerin yenilenmesi yasal bir süreçti. Lakin en nihayetinde kazanan Türk demokrasisi oldu. Bu seçim, Türk demokrasisine yönelik karalamaları geçersiz kılmıştır. Türkiye’de hiç kimse, milletin iradesinin üstünde değildir, hiçbir karar milletin kararından üstün değildir. Türkiye’yi bu demokratik seviyeye getiren ise AK Parti’nin 17 yıllık başarılı iktidarıdır.”

Kadın üniversitesini çekemezler

Öte yandan, Erdoğan’a Japonya’da Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Törende konuşan Erdoğan, “Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Japonya’da bulunun 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Bizde böyle bir şey yok. Tabii olması halinde neler olur o da ayrı bir soru işareti. Ülkemde de bunun adımını atacağız” dedi.

Japonya gibi küllerimizden doğduk

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Türk milletinin 2000 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların, küllerinden yeniden doğuşun tarihidir. 1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz, 2002’den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Ertuğrul Fırkateyni faciası dostane ilişkilerin başlamasına netice olmuştur. 2019 senesini Japonya’da Türk kültür yılı olarak ilan ettik.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:05
  1. G20 Liderler Zirvesi
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Japon Nikkei gazetesi
  4. Trump
  5. ABD
  6. Rusya
  7. NATO
  8. 23 Haziran İBB Başkanlığı Yenileme Seçimi
  9. AK Parti

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