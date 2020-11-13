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Aktüel FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
Aktüel

FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

- FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal: - "1453 Engelliler Spor Kulübü ile dördüncü sezonumuza giriyoruz. Engelli sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:51:53 -
FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, FuzulEv, mavi beyazlı takımın 2020- 2021 sezonu boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.

Son dört yıldır Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi ekiplerinden 1453 Engelliler Spor Kulübü'ne destek veren FuzulEv, mavi beyazlı takım ile 2020-2021 sezonu için isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Mavi beyazlı takım bir yıl boyunca Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi’nde ‘"FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü" adıyla mücadele edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, şunları kaydetti:

"1453 Engelliler Spor Kulübü ile dördüncü sezonumuza giriyoruz. Engelli sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız takımımızın süper ligde mücadele etmesini sağlamak. Sporcularımızın motivasyonu ve azmiyle bunu başaracaklarına inancımız tam. Her zaman onların yanında olacağız ve hep birlikte yeni başarılara imza atacağız. Başta sponsoru olduğumuz FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü oyuncularına ve ligde mücadele veren tüm takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum."


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