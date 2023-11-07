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Ekonomi Fuzul Holding millî gururumuzu Abu Dhabi’ye götürdü
Ekonomi

Fuzul Holding millî gururumuzu Abu Dhabi’ye götürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:05:00 -
Fuzul Holding millî gururumuzu Abu Dhabi’ye götürdü

Fuzul Holding’e ait TOGG, 29 Ekim Resepsiyonu’nda Abu Dhabi’de Türkiye’yi temsil etti.

Türkiye’nin yerli ve millî otomobil markası TOGG, üretildiği günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Fuzul Holding de halk tarafından büyük beğeni toplayan ve satışa sunulduğunda ciddi oranda talep gören TOGG marka otomobilin sahibi olmuştu. Fuzul Holding’in TOGG’u, Cumhuriyetin 100. Yılında Abu Dhabi’de gerçekleştirilen 29 Ekim Resepsiyonu’nda sergilendi.

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal yaptığı açıklamada, “Öncelikle ülkemizde TOGG gibi tamamen yerli ve millî bir otomobil üretilmiş olmasından dolayı duyduğum gururu defaten belirtmek istiyorum. Fuzul Holding olarak üretildiği andan itibaren büyük ilgi ve beğeni toplayan TOGG marka otomobili biz de satın aldık. Abu Dhabi Büyükelçiliği’nden gelen talep üzerine aracımızı Abu Dhabi’de yapılan 29 Ekim Resepsiyonu’nda sergiletmek üzere gönderdik. Böylelikle şirketimize ait TOGG ile Abu Dhabi’de ülkemizi temsil etmiş olduk.” ifadelerini kullandı. 

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