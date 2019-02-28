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Futsalda, Özel İbrahim Yücel başarısı

Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları, okullar arası düzenlenen Futsal müsabakalarında İl birinciliğini kazandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:14
Futsalda, Özel İbrahim Yücel başarısı

Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları, okullar arası düzenlenen Futsal müsabakalarında İl birinciliğini kazandı.


2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Okullar arası spor müsabakalarında Futsal da Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları takımı gurup karşılaşmalarında 3 maçın tamamını kazanarak 1. olarak bir üst tura çıkmayı başardı.


Okul yönetimden yapılan açıklamada da, "Takım ruhunu sahaya yansıtan öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:14
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