Futsalda, Özel İbrahim Yücel başarısı Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları, okullar arası düzenlenen Futsal müsabakalarında İl birinciliğini kazandı.

Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları, okullar arası düzenlenen Futsal müsabakalarında İl birinciliğini kazandı.

2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Okullar arası spor müsabakalarında Futsal da Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları takımı gurup karşılaşmalarında 3 maçın tamamını kazanarak 1. olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Okul yönetimden yapılan açıklamada da, "Takım ruhunu sahaya yansıtan öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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