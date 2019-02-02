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Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

- Bosna Hersek: 7 - Türkiye: 2- Grubunu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, eleme grubu maçları oynama hakkı kazanamadı

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:01
Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu


İSTANBUL (AA) - A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ikinci maçında Bosna Hersek'e 7-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 30. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 37.dakikada Cenk Şen kaydetti.

Bosna Hersek'in gollerini ise 5, 20, ve 33.dakikalarda Nermin Kahvedzic, 23 ve 24. dakikalarda Anel Radmilovic, 27. dakikada Bilal Jelic ve 32. dakikada Marijo Aladzic attı.

Ayrıca, grubun diğer maçında İsviçre, İskoçya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından milliler, 2020 Futsal Dünya Kupası ön eleme grubunu 3. sırada tamamlayarak eleme grubu maçları oynama hakkı kazanamadı.

Grubu ilk iki sırada bitiren Bosna Hersek ve İsviçre ise 22-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası eleme grubuna katılma hakkı elde etti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:01
  1. Bosna Hersek
  2. Futsal
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