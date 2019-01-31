Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu - Türkiye: 2 - İsviçre: 3



İSTANBUL (AA) - A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ikinci maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 12. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 15. dakikada Muhammet Altunay kaydetti. İsviçre'nin gollerini ise 9, 13 ve 29. dakikalarda Facchinetti attı. Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi Bosna Hersek ile karşılaşacak. A Milli Futsal Takımı, ilk mücadelede İskoçya'yı 4-3 mağlup etmişti. Bu arada gruptaki diğer maçta Bosna Hersek, İskoçya'yı 10-1 yendi.

- Statü

Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak. A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.

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