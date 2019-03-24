Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur
- Milli takım, ilk maçında İspanya'ya 4-2 yenildi24 Mart 2019 Pazar 18:55
İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında İspanya'ya 4-2 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan maçta milli takımın golleri 38 ve 39. dakikalarda Bünyamin Balcı'dan gelirken, İspanya'nın gollerini 4. dakikada Povil Cerdeira, 7. dakikada Ceron Albert, 14. dakikada Perez Ortega ve 19. dakikada Marron Bleda kaydetti.
Milliler, Elit Tur'daki ikinci maçında yarın ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak.
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