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"Futboldan gelmeyen paralar ile yönetiliyor"

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) ağır sözlerle yüklenen İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, "Futboldan gelmeyen paralar ile yönetiliyor" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:12
"Futboldan gelmeyen paralar ile yönetiliyor"

Fransız ekibinin futbola zarar verdiğini söyleyen Tebas, ''Bence PSG, Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılmalı, Meşru olmayan, aşırı değerli sözleşmelerle zaten futbola büyük hasar verdiler. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor'' şeklinde konuştu.

''FUTBOLDAN GELMEYEN PARALAR İLE YÖNETİLİYOR''

PSG'nin Katar ile ilişkisinin futbol ile alakası olmadığını kaydeden Javier Tebas, ''PSG ve Manchester City, futboldan gelmeyen paralar ile yönetiliyor. Bu paralarla Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Bayern Münih'ten daha fazla maaş ödüyorlar.'' dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:12
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