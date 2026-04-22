Futbolda karaborsa bilet almak veya satmak (Güncellenmiştir)

İşte Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in kaleme aldığı o yazı;

Hemen belirtmek gerekir ki halen yürürlükte olan 6222 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 6. fıkrasına göre karaborsa bilet satışı yapmak suçtur. Duruma göre altı aydan bir yıla veya bir yıldan üç yıla kadar hapis ile adli para cezası ile cezalandırılır.

Spor mevzuatımızdaki bu suçun tarihsel gelişimi şöyledir: 6222 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte olan 5149 sayılı Kanun’da karaborsa bilet satma fiili suç olarak düzenlenmişti. 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı Kanun, 5149 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldırmıştır. 6222 sayılı Kanun’un ilk halinde karaborsa bilet satmak suç olarak yer almadığı için bu hareketin cezası yoktu. 6222 sayılı Kanun’da yapılan ve 12.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle karaborsa bilet satışları tekrar suç haline getirilmiştir.

Burada iki eylem suç sayılmıştır:

Birincisi yetkili makamların, yani spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişilerin belirlediği yerler ve görevliler dışında bilet satmak,

İkincisi de yetkili makamlarca belirlenen değerin üstünde bilet satmak, suçtur. Dolayısıyla her ne suretle olursa olsun belirlenen yerler ve görevliler dışında ve ilan edilen fiyatın üstünde müsabakaya girişi sağlayan bilet-kart satılamaz.

Karaborsa bilet satışı, futbol taraftarının hakkı olan müsabakayı uygun fiyatla seyretmesini ihlal ettiği gibi ilgili spor kulüplerinin maddi kaybına ve futbolun gelişimine olumsuz yansımasının yanında haksız kazanç ve kamunun vergi kaybına da sebep olmaktadır. Bu nedenle başta taraftar olmak üzere her vatandaşın bu eylemleri ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına veya kolluk güçlerine ihbar etmesi yeterlidir. Suç şikâyete bağlı değildir. Doğrudan soruşturmayı gerektirir. Tespiti halinde kişi ceza alacaktır.

Bu suçun cezası nedir? Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 2.000 TL’den 200.000 TL'ye kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapan kişi ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar adli para cezası alır. Kişi, bu cezanın yanında ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince spor müsabakalarını seyirden de yasaklanır. Yani en az bir yıl süreyle karaborsa yoluyla biletini sattığı takımın ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakaları ve antrenmanları izleyemez. Bu amaçla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişi yasaklanır. Müsabakanın yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın her iki yarısının başlangıcında bulunduğu yere en yakın karakola gidip imza atmak zorundadır. Atmadığı her imza için 750 TL’den 21.900 TL’ye kadar adli para cezası alır.

Belirtmek gerekir ki yasa maddesinde karaborsa bilet satışı suç sayılmıştır. Başka bir deyişle alışı suç sayılmamıştır. Müsabakaya girmek için kendine karaborsadan bilet alanın eylemi suç değil iken satan kişinin eylemi ise suçtur.

Bu suç gerek bizim takımlarımızın gerekse ülkemizde oynanacak müsabakalardaki, örneğin, Şampiyonlar Ligi biletlerinin satışında da suçtur. Karaborsa satışın ülkemiz sınırlarında gerçekleşmesi yeterlidir.

Cumhuriyet Savcısı Asım EKREN

Kaynak:

Asım EKREN, Spor Suçları, Seyirden Yasaklanma, Filiz Kitabevi, 5.Baskı,

Asım EKREN-Özer Alişan EKREN, Futbol Taraftarına Cevaplar, Filiz Kitabevi