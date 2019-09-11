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Futbolda altyapı çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyespor, futbolda altyapı çalışmalarına devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
Futbolda altyapı çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyespor, futbolda altyapı çalışmalarına devam ediyor. Altyapı sporcuları geleceğin sporcusu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Yunusemre Belediyespor geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.Altyapıya önem veren ve önemli sporcular yetiştiren Yunusemre Belediyespor, 2019 - 2020 sezonu altyapı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Altyapı çalışmalarının tüm yaş gruplarında sürdüğünü belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Futbol Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk, "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak 2006 - 2007 doğumlu seçmelere katılan ve seçilen sporcular kulübümüz yaş gruplarına dahil edilerek, çalışmalara başlamıştır. Altyapımızda 2019 - 2020 sezonu çalışmaları tüm yaş gruplarında devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
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