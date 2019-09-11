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Futbolcuların Rabia Ablası

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Gültepespor’un U-14 Ligi’nde yer alan takımının başında yönetici olarak sahaya çıkan 26 Yaşındaki İngilizce öğretmeni Rabia Durak, futbol bilgisi ile dikkat çekiyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
Futbolcuların Rabia Ablası

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Gültepespor’un U-14 Ligi’nde yer alan takımının başında yönetici olarak sahaya çıkan 26 Yaşındaki İngilizce öğretmeni Rabia Durak, futbol bilgisi ile dikkat çekiyor. Çocukluğundan bu yana yaşadığı futbol sevgisini yönetici olarak hayata geçiren Rabia Durak, aynı zamanda Muay Thai sporuyla da ilgileniyor. Genç yöneticiye oyuncular ’Rabia Abla’ diye sesleniyor.


Futbol sahalarında ender görülen kadın yönetici görüntüsü Kayseri’de amatör sahalarda hayat buldu. Çocukluğundan beri çok sevdiği futbola adım atmak için yöneticiliği seçen Rabia Durak, yedek kulübesinde başarılı işlere imza atıyor. Kardeşini götürdüğü Gültepespor yaz futbol okulunda hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan Durak, kulüpten gelen teklif üzerine yöneticiliğe başladı.


Takımın başında sahaya çıkan Durak, verdiği taktikler ile takımına önemli başarılar kazandırdı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren İngilizce Öğretmeni, yöneticiliğe nasıl başladığını şöyle anlattı:


"Gültepespor’a kardeşim vasıtasıyla geldim. Yaz spor okulu ile başladım.Çocukluğumdan beri futbola karşı içimde bir sevgi vardı. Yaz okuluna kardeşimi getirirken burada Ahmet hocam ile tanıştım. Futbola olan sevgimi görünce kulübe davet etti. Önce saha dışından maçları izledim. Ardından kulüpte yönetici oldum ve saha içerisine girmeye başladım. Saha dışından izlemek ile saha içinde olmak çok farklı. Saha içinde oyunu okumak çok güzel bir duygu. Bu sayede futbola artık başka pencereden bakıyorum. Futbolun bu kadar stresli olduğunu bilmiyordum. İzlerken çok eğlenceli ama saha içinde oyunu okumak ve taktik açıdan biraz stresli oluyor."



"Saygı ve sevginin sporla desteklendiği ortamlar istiyorum"


Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması gerektiğine inandığını dile getiren başarılı yönetici, aynı zamanda spordaki şiddetin kadınların daha fazla rol alması ile engellenebileceğini belirtti. Durak, "Normalde İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. İngilizce öğretmeniyim. Sporun her insanın hayatında olmasını düşünüyorum. Bu nedenle Muay Thai sporu ile de uğraşıyorum. Kadınların özellikle genç kızların sporla ilgilenmesini, tribünde yer almasını istiyorum. Onlarında toplum içerisinde bir vasfının olduğunu herkes tarafından bilinmesini arzu ediyorum. Futbol sahalarındaki küfür ve şiddeti kınıyorum. Böyle şeylerin olmamasını diliyorum. Sevgi ve saygının ön planda olduğu, bununda sporla desteklendiği ortamlar olmasını istiyorum" diye konuştu.



Antrenör Ahmet Duman: "Rabia tüm sporcuların ablası oldu"


Gültepespor A Takım Antrenörü Ahmet Duman ise, Rabia Durak’ın kısa sürede başarılı işlere imza attığını söylerken, kadınların futbol sahalarında daha fazla yer almasını umut ettiğini söyledi. Duman, ’’Rabia Hocamız yaz spor okullarında hep yanımızda oldu. Ardından kulübümüzde ne görev verdiysek başarı ile yaptı. Sporcular ile bire bir ilgilendi. Tüm sporcuların ablası oldu. Gültepespor’da görev versek yapar mısın diye sorduğumuzda kabul etti. Her görevi başarı ile yaptı. İlk sezonda U-14 takımımız ile göreve başladı yönetici olarak. Başarılı bir performans gösterdi. Çıktığı her maçta rakiplere korkulu anlar yaşattı. Güzel sonuçlar aldı. Böyle bayan ve genç yöneticilerin her kulüpte faaliyette olmasını istiyoruz. İnşallah sayıları giderek artar. Hem dışarıdan spor ahlakı açısından küfür ve şiddet konusunda tribünlere örnek olur. Onları frenler’’ diye konuştu.


Rabia Durak’ın başında çıktığı Gültepespor U-14 takımı hafta sonu oynadığı son maçında sahadan 4-0 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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