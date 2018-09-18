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Futbolcular zehirlendi! Maç tatil oldu

Irak'ın Basra kentini temsil eden El Huseyin futbol kulübü oyuncuları içme suyundan zehirlendi. El Huseyin futbol takımı oynaması gereken Güney Petrol müsabakasına çıkamadı.

18 Eylül 2018 Salı 23:12
Futbolcular zehirlendi! Maç tatil oldu

Irak'ın Basra vilayetinde amatör futbol takımından 13 kişi kirli içme suyundan zehirlendi.

İçtikleri kirli sudan zehirlenen amatör ligdeki El Hüseyin futbol kulübünün oyuncuları, ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Takımın Facebook hesabından yapılan açıklamada, bazı oyuncular ve personelin kirli içme suyundan zehirlenmesi nedeniyle "Güney Petrol Kulubü" maçına çıkılamadığı belirtildi. 

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi Sorumlusu Mehdi et-Tamimi, geçen çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı geçen aydan bu yana zehirlenen vatandaşların sayısının 60 bine ulaştığını bildirmişti. 

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

BASRA'DAKİ GÖSTERİLER

Ülke petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan 7 Eylül'e kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına tanıklık etmişti. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti. 
Irak merkezi hükümetinin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateş vermişti.

Basra'da yaklaşık 2 ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 23:12
  1. Irak
  2. Basra

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