Futbolcudan ahlaksız hareket! Tribünlere cinsel organını gösterdi Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor arasında oynanan maçta Siverek Belediyespor'un şampiyon olmasına sinirlenen Şanlıurfa Gençlerbirliği futbolcusu Mahmut Onur Toprak, tribünlere cinsel organını gösterdi.

Olay, cumartesi günü oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor karşılaşmasında meydana geldi. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyubi'ye Yenice stadında saat 15:00'te oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti ancak Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu. Buna öfkelenen Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak, saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını göstererek yürüdü. Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından Siverek Belediyespor taraftar derneği başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı.

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