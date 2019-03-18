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Futbolcudan ahlaksız hareket! Tribünlere cinsel organını gösterdi

Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor arasında oynanan maçta Siverek Belediyespor'un şampiyon olmasına sinirlenen Şanlıurfa Gençlerbirliği futbolcusu Mahmut Onur Toprak, tribünlere cinsel organını gösterdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:05

Olay, cumartesi günü oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor karşılaşmasında meydana geldi. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyubi'ye Yenice stadında saat 15:00'te oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti ancak Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu.

 

Buna öfkelenen Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak, saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını göstererek yürüdü.

Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından Siverek Belediyespor taraftar derneği başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:05
  1. Siverek Belediyespor
  2. Şanlıurfa Gençlerbirliği
  3. Mahmut Onur Toprak

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  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ32 dk önce
    Yapılacak tek iş var. Bunun gibi bi şerefsizi ömür boyu spordan men etmek

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