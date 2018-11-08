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Futbolcu oğlunun arkasından gözyaşlarına boğuldu! Şikayetçi oldu

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcu Ekondayo Ebenezer Mawoyeka, İrlanda’da yaşayan babasının da katıldığı cenaze töreniyle Gümüşler Mezarlığı'ndaki Hıristiyan bölümünde toprağa verildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 00:08
Futbolcu oğlunun arkasından gözyaşlarına boğuldu! Şikayetçi oldu

Geçtiğimiz Pazar günü Süper Amatör Lig’de Servergazi Stadında Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maç sırasında takımını öne geçiren golü atan Nijeryalı futbolcu Ekondayo Ebenezer Mawoyeka, karşılaşmanın 35'inci dakikasında kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine stada gelen ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan golcü futbolcu Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haber futbolcunun oynadığı Sarayköyspor yöneticileri tarafından Nijerya Konsolosluğu'na, ardından da İrlanda’da yaşayan baba Olatunde Mawoyeka’ya bildirildi.

12 oğlundan birini kaybettiği öğrenen acılı baba bugün Denizli’ye geldi. Oğlunun cenazesini Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda teslim alan baba Mawoyeka, “Harika bir çocuktu” dediği oğlunun ardından uzun süre gözyaşı döktü.

Stadda ambulans olmadığı için şikayetçi oldu

Oğlunun cenazesini teslim almadan önce Bereketli Polis Merkezi'ne giderek ifade veren baba Mawoyeka, oğlunun en son 4 ay önce İrlanda’ya yanına geldiğini, hiçbir rahatsızlığı olmadığını, maç sırasında statta ambulans olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Baba oğlunun Denizli’de toprağa verilmesini de istedi.

Adli tıp morgundan baba Mawoyeka, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköysporlu yönetici ve futbolcular tarafından alınan cenaze, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne götürülerek yıkandı. Ardından da Gümüşler Mezarlığına götürüldü. Mezarlığın Hıristiyan Bölümü’nde bir papazın da katıldığı Hıristiyan geleneklerine göre düzenlenen törenin ardından genç yaşta hayatını kaybeden golcü futbolcu Mawoyeka, tabutla toprağa verildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 00:08
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