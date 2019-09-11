Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kupada 2. tur bugün oynanan maçlarla sürdü11 Eylül 2019 Çarşamba 21:26
İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan maçlarla devam etti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0
Görelespor-Yomraspor: 3-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5
Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2
Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3
1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4
Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2
Tokatspor-Erbaaspor: 0-2
Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1
Kozanspor-Payasspor: 0-3
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0
Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2
Manisaspor-Turgutluspor: 1-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)
Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2
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