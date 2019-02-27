0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:57
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Kadu, Berkan Emir, Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk, Castro, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Ghilas

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Seth, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Barış Alıcı, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 45 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Deniz Kadah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un maç öncesi açıklanan kadrosunda ilk 11'de yer alan Murat Akça, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Ahmed Ildız forma giydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:57
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı
    1. Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı
    2. Hindistan'a ait helikopter düştü! 6 ölü
    3. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    4. Dörtyol’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    5. Fatih Portakal darbeci Sisi yönetimine..
    6. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    7. ABD-Özbekistan siyasi istişareleri
    8. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    9. Yangına ilk müdahaleyi çocuklar yaptı
    10. Metruk binada çıkan yangın mahalleyi..
    11. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
    12. "Devletten güçlü sponsor olmaz"
    13. Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak..
    14. Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun..
    15. Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL..
    16. Falezlerden düşen şahsı deniz polisi..
    17. Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait..
    18. Denizden yatak da çıktı halı da
    19. Polis aracının camını çatı katından..
    20. BM'den Hindistan ve Pakistan'a..
    21. Katalan liderlerin davasında eski..
    22. Katar Hava Yolları Afrika'da..
    23. Otomobil seyir halindeyken alev aldı
    24. YTB "Türkçe Ödülleri Yarışması"..
    25. Erdoğan ve İdris Debi Itno'dan ortak..
    26. İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i..
    27. Isparta’da sokak satıcısı operasyonu:..
    28. Güller diyarında hedef 5 milyon dikim
    29. Hatay BŞB - Mersin BŞB maçının ardından
    30. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor