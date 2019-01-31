Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde: 5 Şubat Salı: 20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park) 6 Şubat Çarşamba: 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom) 7 Şubat Perşembe: 20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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