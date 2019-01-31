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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

31 Ocak 2019 Perşembe 15:50
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:50
  1. Akhisarspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Göztepe
  6. Hatayspor
  7. Kasımpaşa
  8. Trabzonspor
  9. Ümraniyespor
  10. Ziraat Türkiye Kupası

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