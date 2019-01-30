0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.

Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.

Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.


- Eşleşmeler


Çeyrek final:


Trabzonspor-Ümraniyespor

Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe


Yarı final:


Trabzonspor-Ümraniyespor / Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor / Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  1. Akhisarspor
  2. çeyrek final
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Göztepe
  7. Hatayspor
  8. Kasımpaşa
  9. Trabzonspor
  10. Ümraniyespor
  11. yarı final
  12. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere..
    3. Türkiye Kupası'nda..
    4. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor..
    5. Ümit Özdağ oralı bile olmadı: HDP’nin..
    6. "Öğrencilerimizin sınav sürecinde her..
    7. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Meteksan Savunma'da bayrak değişimi
    9. Tekerlekli sandalye basketbolunda..
    10. "Reyting uğruna hekimlerin..
    11. İran'ın petrol dışı ihracatı ABD..
    12. Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!
    13. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    14. Şenol Güneş transferi duyurdu: Her..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. İdlib'deki rejim saldırıları
    17. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    18. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    19. "Pet şişe getirenlere kontör..
    20. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!