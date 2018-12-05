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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Adana Demirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:48
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Taşdelen, Tayyib Talha Sanuç, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz (Dk. 78 Orkan Çınar), Hamidou Traore, Kosecki, Anderson (Dk. 74 Galip Güzel), Berk Yıldız, Boubacar Traore

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Da Costa, Karim Hafez, Uğur Uçar (Dk. 76 Caiçara), Gökhan İnler, Jojic (Dk. 66 Bajic), Kerim Frei, Soner Aydoğdu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Visca, Adebayor

Goller: Dk. 54 Orhan Taşdelen (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 85 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 81 Da Costa (Medipol Başakşehir), Dk. 81 Hamidou Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Kosecki, Dk. 84 Galip Güzel (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı hücumunda Visca, kaleci Ahmet Sabri Fener ile karşı karşıya kaldı. Visca, meşin yuvarlağı daha uygun pozisyondaki Jojic'e aktardı. Jojic'in vuruşunda, top auta çıktı.

53. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Anderson'un pasında rakip ceza sahasına giren Kosecki, Gökhan İnler'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Orhan Taşdelen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

81. dakikada hakem Arda Kardeşler, bir pozisyondan sonra iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından Medipol Başakşehirli Da Costa ve Adana Demirsporlu Hamidou Traore'ye kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahasında Gökhan İnler, Galip Güzel'le girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 85'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 22:48
  1. Adana Demirspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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