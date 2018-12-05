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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Altay: 1 - Kayserispor: 2

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:32
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Cem Satman, Samet Çavuş

Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Ulaş Zengin, Ivanov, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Aganovic (Dk. 78 Murat Berkan Demir), Atakan Rıdvan Çankaya, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 71 Daf), İbrahim Akın, Kappel (Dk. 70 İhsan Furkan Deniz)

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago Lopes, Kucher, Adem Doğan (Dk. 46 Kravets), Levent Gülen, Chery (Dk. 84 Hakan Çıtak), Mensah (Dk. 58 Deniz Türüç), Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Mert Özyıldırım, Gyan

Goller: Dk. 59 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Kravets (Kayserispor), Dk. 90 İbrahim Akın (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulaş Zengin, Dk. 79 İhsan Furkan Deniz (Altay), Dk. 51 Mensah, Dk. 68 Deniz Türüç (Kayserispor)


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 59. dakikasında Kayserispor öne geçti. Sol kanatta kendi sahasından aldığı topla hareketlenen Bilal Başacıkoğlu, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

67. dakikada Gyan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

90. dakikada Eugenio'nun güzel pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, kaleciyi de çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-2.

Müsabaka Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Kayseri'de oynanacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:32
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