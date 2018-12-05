Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 105 Aralık 2018 Çarşamba 19:24
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş
Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze)
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin), Barış Sağır, Sedat Komi
Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve 75 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Sebaihi (Boluspor), Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)
BOLU (AA) - Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi.
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