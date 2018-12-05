0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 1

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:24
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş

Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze)

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin), Barış Sağır, Sedat Komi

Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve 75 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Sebaihi (Boluspor), Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)


BOLU (AA) - Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:24
  1. Atatürk
  2. Bolu
  3. Boluspor
  4. Van Büyükşehir Belediyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Led ışık hızla yayılıyor
    1. Led ışık hızla yayılıyor
    2. O görevliye inceleme
    3. Birdal: BDP’nin varlığı Kürt sorununun..
    4. AK Parti'nin 14 il belediye başkan..
    5. İhvan liderine bir müebbet hapis..
    6. Eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında..
    7. Erbakan: Kalfalık dönemi bitti ustalık..
    8. SP Edirne’de istifalar
    9. Malkoç: Yeni parti 29 Ekim’den önce
    10. Çocuğunuza tatlı dilli doktor seçin
    11. Komşularla iyi ilişkiler..
    12. CHP’DEN AÇIKLAMA: Örtüyü İslâm..
    13. MİT’çi Ataç’daAvcı mağduru
    14. Zirve Davası’nda, Dink Davası tanığı..
    15. "Çok önemli bir CHP'li söyledi" dedi..
    16. Sivassporlu futbolcular, özel..
    17. Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge..
    18. Taliban direnişçileri dün de 5 NATO..
    19. Evinizi boyamak istiyorsanız...
    20. İsrail’den Rusya’yainsansız uçak..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum