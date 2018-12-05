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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor: 4 - 1461 Trabzon: 1

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu), Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Leandrinho), Recep Aydın, Dialiba (Dk. 86 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Bekir Can Kara, Mert Kurt, Furkan Tütüncü, Yağızcan Erdem (Dk. 78 Batuhan Calap), Ahmet Eren (Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Doğukan Öksüz (Dk. 78 Burak Temir)

Goller: Dk. 45+1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Merthan Açıl, Dk. 78 Dialiba, Dk. 86 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 48 Doğukan Öksüz (1461 Trabzon)

Sarı kart: Dk. 29 Ahmet Eren (1461 Trabzon)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sahasında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Trabzon'da oynanacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
  1. 1461 Trabzon
  2. 5. tur
  3. Futbol
  4. Ümraniyespor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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