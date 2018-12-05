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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Aktepe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Osman Keçelioğlu, Erdi Dikmen, Burak Aydın, Abdurrahman Kuyucu, Ziya Şakar, Yücel Yıldırım (Dk. 65 Uğur Utlu), Uğurcan Bekçi (Dk. 65 Sefer Sever), Alperen Pak, Hakkı Yıldız (Dk. 81 Abdulkadir Korkut)

Galatasaray: İsmail Çipe, Gökay Güney, Maicon, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Linnes, Celil Yüksel (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Atalay Babacan (Dk. 65 Recep Gül), Yunus Akgün, Rodrigues (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Muğdat Çelik

Goller: Dk. 33 Atalay Babacan, Dk. 50 Linnes (Galatasaray), Dk. 51 Ziya Şakar (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Osman Keçelioğlu, Dk. 34 Yücel Yıldırım, Dk. 68 Batuhan Süer, Dk. 88 Ziya Şakar (Keçiörengücü), Dk. 76 Muğdat Çelik (Galatasaray)


ANKARA (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

33. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Atalay Babacan yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla A takımla çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.

50. dakikada Galatasaray Linnes ile ikinci golünü buldu. Gelişen atakta Celil Yüksel topu Linnes'e aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

51. dakikada Keçiörengücü'nün Abdurrahman Kuyucu ile kullandığı köşe atışında ön direkte Ziya Şakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın 88. dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Sarı-kırmızılı atkı sallayan taraftar güvenlik güçleri tarafından saha dışına alındı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
  1. 5. tur ilk maçı
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Keçiörengücü
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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