Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Kaan Kanak (Dk. 33 Nsakala), Maniatis, Taha Yalçıner, Villafanez, Hasan Ayaroğlu, Junior Fernandes (Dk. 72 Efecan Karaca), Bobo



Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Burak Can Kunt, Safa Ali Memnun, Ethem Ercan Pülgir (Dk. 82 Yusuf Emre Kasal), İsa Baltacı, Emin Aladağ, Civar Çetin (Dk. 46 Hakan Vural Koçaslan), Mehmet Fırat Demir, Hurşit Taşcı, Mehmet İncebacak (Dk. 68 Lider Koç), İbrahim Koca

Goller: Dk. 34 Junior Fernandes (Penaltıdan), Dk. 51 Bobo, Dk. 59 Taha Yalçıner, Dk. 80, 83 ve 86 Villafanez, Dk. 90+3 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Mehmet İncebacak, Dk. 58 Hurşit Taşcı (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Burak Can Kunt (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Taha Yalçıner, Dk. 74 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 47 Mehmet Fırat Demir (Kahramanmaraşspor)





ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 7-2 mağlup etti.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Sağ taraftan topla ceza sahasına giren Baiano, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Junior Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

45. dakikada Kahramanmaraşspor beraberliği yakaladı. Konuk ekibin hızlı hücumunda ceza yayı içerisinde Hurşit Taşcı'dan önce Aytemiz Alanyasporlu savunma oyuncuları araya girerek topu uzaklaştırmak istedi. Topla sol kanatta buluşan Mehmet İncebacak'ın ceza sahasına girer girmez sağ ayak içiyle vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

51. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Villafanez ile gelişen atakta, Nsakala ceza sahası sol çaprazından topu içeriye gönderdi. Uygun durumdaki Bobo'nun dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-1

58. dakikada Kahramanmaraşspor, maçta ikinci kez eşitliği sağladı. Sol kanatta Baiano ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Hurşit Taşcı, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-2

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor yeniden öne geçti. Sol kanattan Junior Fernandes'in içeriye gönderdiği topu Taha Yalçıner kafayla ağlara gönderdi: 3-2

80. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeriye gönderdiği topu Kahramanmaraşsporlu oyuncular uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Villafanez, önüne düşen meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 4-2

83. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 5-2'ye getirdi. Efecan Karaca'nın ara pasında topla buluşan Baiano'nun içeriye gönderdiği topa, Villafanez gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti.

86. dakikada Villafanez, kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü attı. Sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Villafanez düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 6-2

90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 5'e çıkardı. Soldan Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topu kaleci Emrah Tuncel uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca'nın vuramadığı top Maniatis'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 7-2

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 7-2 kazandı.