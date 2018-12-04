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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Antalyaspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

04 Aralık 2018 Salı 19:08
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Cissokho, Harun Alpsoy, Vainqueur, Birkan Öksüz (Dk. 56 Berkay Fındık), Drole, Sergen Yatağan (Dk. 83 Mustafa İnan), Barrada (Dk. 67 Fehmi Koç), Danilo

Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal, Abdullah Balikuv (Dk. 90+1 Mustafa Kaya), Eren Tokat, Kerem Kaya, Uğur Daşdemir, Bünyamin Cesur Karataş, Aytaç Deniz (Dk. 83 Coşkun Yılmaz), Aziz Kızılgün (Dk. 70 Ramazan Özcan), Servan Taştan, Raşit Sevindir, Görkem Güven

Goller: Dk. 17 Barrada (Penaltıdan), Dk. 65 Danilo (Antalyaspor), Dk. 44 Servan Taştan (Penaltıdan), Dk. 77 Bünyamin Cesur Karataş (Darıca Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 33 Bünyamin Cesur Karataş (Darıca Gençlerbirliği)


ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

16. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Darıca Gençlerbirliği ceza sahasında Drole, Abdullah Balikuv ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 17'nci dakikada penaltıyı kullanan Barrada, kaleci Ahmet Önal'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Sergen Yatağan'ın Antalyaspor ceza sahasında Raşit Sevindir'e yaptığı müdahalenin faul olduğuna karar veren hakem Numanoğlu, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 44'üncü dakikada penaltıyı kullanan Servan Taştan, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

58. dakikada Darıca Gençlerbirliği gole yaklaştı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Aziz Kızılgün'ün ortasında ceza sahasında topla buluşan Görkem Güven'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Aytaç Deniz'in şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

65. dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Danilo'nun ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Ahmet Önal'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1

77. dakikada Aytaç Deniz'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Bünyamin Cesur Karataş'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

90+2. dakikada Darıca Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Antalyaspor'da Osman Çelik, 90+1. dakikada Abdullah Balikuv'un yerine oyuna dahil olan Mustafa Kaya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Faul düdüğünü çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Kaya'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Öte yandan, müsabakanın ilk dakikasında Darıca Gençlerbirliği oyuncuları, kendi aralarında top çevirdi. Oyuncuların, 5 aydır alacaklarının ödenmediği için bunu protesto ettiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:08
  1. 5. tur
  2. Antalyaspor
  3. Darıca Gençlerbirliği
  4. Futbol
  5. İlk maç
  6. maç sonucu
  7. Ziraat Türkiye Kupası

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