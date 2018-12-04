Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan



17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka



18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan



20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler



