THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kupada 5. eleme turu maçlarının kura çekimi yarın yapılacak

22 Kasım 2018 Perşembe 10:04
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil olacak.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:04
  1. 5. eleme turu
  2. Futbol
  3. kura çekimi
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında
    1. Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında
    2. TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
    3. İsrail güçleri 20 Filistinliyi..
    4. Reddi miras maaşı engellemez
    5. Infantino'nun Katar'dan beklentisi büyük
    6. Genel Merkez tüm gece bu isimleri..
    7. "Müdahillik dilekçelerimizi takdim..
    8. Staj sigorta başlangıcı olmaz
    9. 2019 yılının emeklisine yüksek maaş..
    10. AGD’nin Peygamber Efendimizin hayatını..
    11. GRAFİKLİ - ABD'de Trump'a Kaşıkçı..
    12. “Emeklilik mevzuatı yenilendi”
    13. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    14. AK Parti İstanbul belediye başkan..
    15. MediaMarkt’tan “Şahane Cuma” indirimi
    16. CHP'den Ankara'da 5 isim için anket!
    17. Piyasa güne artı rezervle başladı
    18. Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor
    19. İnşaat maliyet endeksi arttı
    20. “Bu tekerlek tümsekte kalmayacak”
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki