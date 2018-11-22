Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kupada 5. eleme turu maçlarının kura çekimi yarın yapılacak22 Kasım 2018 Perşembe 10:04
İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil olacak.
Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.
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