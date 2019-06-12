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Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası

- 18 Yaş Altı Milli Takımı, yarı final maçında Arjantin'e 2-0 yenildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası


İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Arjantin'e Tomas Lecanda ve Matias Palacios'un golleriyle 2-0 yenilerek final biletini rakibine kaptırdı.

Milli takımda Taha Tunç'un, maçın oyuncusu olarak seçildiği aktarıldı.

Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Cuma günü turnuvada üçüncülük maçına çıkacak.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
  1. 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı
  2. Arjantin
  3. Futbol

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