Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası - 18 Yaş Altı Milli Takımı, yarı final maçında Arjantin'e 2-0 yenildi



İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Arjantin'e Tomas Lecanda ve Matias Palacios'un golleriyle 2-0 yenilerek final biletini rakibine kaptırdı. Milli takımda Taha Tunç'un, maçın oyuncusu olarak seçildiği aktarıldı. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Cuma günü turnuvada üçüncülük maçına çıkacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.