Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Turnuvanın 2. eleme turunda 5 takım tur atladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı. Sırbistan'ın Kızılyıldız, Slovenya'nın Maribor, Azerbaycan'ın Karabağ, Norveç'in Rosenborg ve Danimarka'nın Kopenhag takımları 3. eleme turuna çıktı. Bu turda iki maçta alınan sonuçlar şöyle: HJK Helsinki (Finlandiya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2, 2-1 AIK (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2

Karabağ (Azerbaycan) - Dundalk (İrlanda) : 1-1, 3-0

Rosenborg (Norveç) - BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0 Kopenhag (Danimarka) - The New Saints (Galler): 2-0, 1-0



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