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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Çeyrek final rövanş maçlarında Manchester City'ye 4-3 yenilen Tottenham ve Porto'yu 4-1'le geçen Liverpool, yarı finale yükseldi- Yarı finalde Liverpool-Barcelona ve Tottenham-Ajax maçları oynanacak

18 Nisan 2019 Perşembe 00:24
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcileri Tottenham ve Liverpool, adlarını yarı finale yazdıran son ekipler oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve büyük heyecana sahne olan İngiltere temsilcilerinin mücadelesinde, Manchester City, deplasmanda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı konuk etti.

İki takım arasındaki mücadelenin ilk 21 dakikasında taraflar, 5 kez ağları sarstı. Manchester City, 4. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 7 ve 10. dakikalarda Güney Koreli yıldızı Son Heung-min'in golleriyle mücadelede 2-1 üstünlük sağladı. Oyunda yeniden kontrolü ele alan ev sahibi ekip, 11. dakikada Bernardo Silva ve 21. dakikada Sterling'in rakip fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, 59. dakikada Sergio Aguero'nun golüyle 4-2 öne geçti. Tottenham, 73. dakikada Fernando Llorente'nin golüyle skoru 4-3'e getirdi. Manchester ekibinde 90+3. dakikada Sterling'in kaydettiği gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tottenham, rakibine 4-3 kaybetmesine rağmen, deplasmanda atılan gol avantajıyla adını yarı finale yazdıran takım oldu.

Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki mücadele, ilk 21 dakikada 5 gol atılması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en kısa sürede en çok ağların sarsıldığı maç oldu. Bir devrede iki takım lehine sonucun en fazla değiştiği karşılaşma rekoru da yine bu müsabakada kırıldı.


- Liverpool zorlanmadan yarı finalde


İlk maçta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 yenen turnuvanın son finalisti İngiltere'nin Liverpool takımı, Dragao Stadı'nda oynanan rövanşta da rakibini 4-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.

Porto'nun golünü 69. dakikada Eder Militao atarken, Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Sadio Mane, 65. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 77. dakikada Roberto Firmino ve 84. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından, yarın final eşleşmeleri Liverpool-Barcelona ve Tottenham-Ajax şeklinde oluştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:24
  1. Cüneyt Çakır
  2. Liverpool
  3. Manchester City
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi'
  5. yarı final

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