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Futbol: UEFA Gençlik Ligi

Altınordu 19 Yaş Altı Takımı, elemeli ikinci tur rövanş maçında yarın Fransa'da Montpellier ile karşılaşacak

27 Kasım 2018 Salı 09:58
Futbol: UEFA Gençlik Ligi

Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli ikinci tur rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Montpellier'e konuk olacak.

İzmir'de oynadığı ilk maçı 4-2 kaybeden Altınordu, rakibiyle yarın TSİ 17.00'de Montpellier'deki Bernard Gasset Kompleksi'nde karşılaşacak. İzmir temsilcisinin turu geçmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor.

Montpellier-Altınordu maçını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'ın yardımcılıklarını Jan Köbeli ve Jonas Erni yapacak.

İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:58
  1. İzmir
  2. Altınordu
  3. Futbol
  4. Montpellier
  5. UEFA Gençlik Ligi

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